Estados Unidos

Biden recebe radioterapia para tratar cancro da próstata

11 out, 2025 - 16:31 • Reuters

Ex-presidente completa 83 anos em novembro e fez uma cirurgia em setembro para remover células cancerígenas da pele.

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, está a receber radioterapia para o cancro da próstata diagnosticado em maio, informou, este sábado, o seu porta-voz.

"O Presidente Biden está atualmente em tratamento com radioterapia e hormonas, como parte de um plano de tratamento para o cancro da próstata", afirmou o porta-voz.

Biden, que completa 83 anos no próximo mês, foi submetido em setembro a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs, com o objetivo de remover células cancerígenas da pele.

O ex-presidente democrata revelou em maio que tinha sido diagnosticado com cancro da próstata metastático. A sua equipa afirmou que a doença era agressiva, mas sensível às hormonas, o que significa que provavelmente responderia ao tratamento.

