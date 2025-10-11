Biden recebe radioterapia para tratar cancro da próstata

11 out, 2025 - 16:31 • Reuters
O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, está a receber radioterapia para o cancro da próstata diagnosticado em maio, informou, este sábado, o seu porta-voz.
"O Presidente Biden está atualmente em tratamento com radioterapia e hormonas, como parte de um plano de tratamento para o cancro da próstata", afirmou o porta-voz.
"Obrigado por nos apoiarem com amor e incentivo", (...)
Biden, que completa 83 anos no próximo mês, foi submetido em setembro a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs, com o objetivo de remover células cancerígenas da pele.
O ex-presidente democrata revelou em maio que tinha sido diagnosticado com cancro da próstata metastático. A sua equipa afirmou que a doença era agressiva, mas sensível às hormonas, o que significa que provavelmente responderia ao tratamento.