Cimeira da paz no Egito tenta consolidar cessar-fogo em Gaza

11 out, 2025 - 23:55 • Redação

Egito e Estados Unidos vão liderar na segunda-feira uma cimeira internacional da paz em Sharm el-Sheikh. A iniciativa surge no contexto de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e pretende reforçar os esforços de estabilização na região.

O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, vão liderar uma cimeira da paz na próxima segunda-feira, em Sharm el-Sheikh, com a presença de líderes de 20 países. O encontro tem como objetivo "pôr fim à guerra na Faixa de Gaza" e promover uma nova fase de estabilidade no Médio Oriente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp?

A presidência egípcia anunciou que o encontro visa "reforçar os esforços para instaurar a paz e a estabilidade no Médio Oriente e abrir uma nova página de segurança e estabilidade na região".

A cimeira foi anunciada após a entrada em vigor, na sexta-feira, de um cessar-fogo entre Israel e o movimento palestiniano Hamas, resultado de um acordo alcançado após negociações indiretas mediadas pelo Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

Este acordo representa a primeira fase de um plano de paz proposto por Donald Trump.

