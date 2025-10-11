Menu
EUA. Autoridades assumem morte de 18 trabalhadores após explosão em fábrica de explosivos

11 out, 2025 - 19:58 • Redação

Autoridades norte-americanas assumem que os 18 desaparecidos após uma explosão numa fábrica de explosivos no Tennessee estão mortos. A operação de resgate foi convertida em missão de recuperação.

Não há sobreviventes esperados após a explosão de grandes proporções que destruiu uma fábrica de explosivos em Bucksnort, no estado norte-americano do Tennessee, na sexta-feira. Dezoito pessoas continuam desaparecidas e são dadas como mortas pelas autoridades locais, conta a “BBC”.

"À medida que avançamos nesta operação, apercebemo-nos de que é ainda mais devastadora do que pensávamos inicialmente," disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, em conferência de imprensa no sábado.

A explosão ocorreu numa unidade da Accurate Energetic Systems, localizada a cerca de 90 quilómetros de Nashville, especializada no fabrico e desenvolvimento de explosivos. A origem do incidente permanece por apurar.

Vídeos captados após a explosão mostram incêndios ativos, veículos carbonizados e fumo intenso a erguer-se dos escombros do edifício, agora totalmente destruído. As autoridades referem que detritos foram projetados até cerca de 800 metros do local da explosão.

Mais de 300 elementos das equipas de emergência locais e estaduais estiveram envolvidos nas buscas desde a manhã de sexta-feira, mas até ao momento não foram encontrados sobreviventes. O local da explosão foi, entretanto, classificado como zona de recuperação, e não de resgate.

"A expectativa quanto a qualquer pessoa que estivesse dentro daquele edifício… podemos assumir que está morta," disse Davis à comunicação social.

A mesma fábrica já tinha sido palco de uma explosão fatal em 2014.

