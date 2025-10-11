Menu
  Noticiário das 15h
  • 11 out, 2025
França. Lecornu pede rápida resolução do impasse

11 out, 2025 - 12:30 • André Rodrigues

"Será a única maneira de, a 31 de dezembro, termos um orçamento para a segurança social, termos um orçamento para o Estado e termos algumas questões urgentes tratadas", diz o PM francês

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, desafia todos os partidos a debater as questões que, esta semana, inviabilizaram a aprovação de um orçamento.

Ao início da tarde, em declarações aos jornalistas em Paris, Lecornu alertou que o parlamento francês não deve ficar refém de interesses partidários e que o país precisa rapidamente de sair da crise política.

"Não tenho outra ambição senão sair deste momento que é objetivamente muito difícil para todos. Por isso, dou a mim mesmo uma missão bastante clara. Depois, ou as forças políticas me ajudam e nos acompanham ou não o fazem", declarou.

"Será a única maneira de, a 31 de dezembro, termos um orçamento para a segurança social, termos um orçamento para o Estado e termos algumas questões urgentes tratadas", completou

Estas foram as primeiras declarações de Sebastien Lecornu, o PM francês que se demitiu há menos de uma semana, mas foi reconduzido por Emmanuel Macron, o que motivou uma onda de indignação na oposição.

O partido da extrema-direita já disse que vai censurar o executivo no parlamento.

  Noticiário das 15h
  • 11 out, 2025
