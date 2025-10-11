Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hamas confirma início da libertação de reféns na segunda-feira de manhã

11 out, 2025 - 22:40 • Redação

O Hamas confirmou este sábado que a libertação dos 48 reféns detidos em Gaza começa na manhã de segunda-feira. O grupo não participará na cerimónia oficial de assinatura do acordo de paz.

A+ / A-

Um alto responsável do Hamas confirmou este sábado que a libertação dos 48 reféns detidos na Faixa de Gaza terá início na manhã de segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Em conformidade com o acordo assinado, a troca de prisioneiros deve começar na segunda-feira de manhã, como combinado, e não há novidades a esse respeito", disse Oussama Hamdane, dirigente do Hamas, em declarações à agência France-Presse (AFP).

Segundo os termos da primeira fase do acordo, Israel compromete-se a libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos em troca dos reféns. O plano foi impulsionado pelos Estados Unidos e acordado com base numa proposta delineada pelo antigo Presidente Donald Trump.

O cessar-fogo entrou em vigor ao meio-dia de sexta-feira, hora local, abrindo um prazo de 72 horas para o Hamas libertar os 48 reféns, dos quais apenas 20 estão ainda vivos. A libertação prevista para segunda-feira ocorre, assim, dentro do período estabelecido.

Na mesma entrevista à AFP, o dirigente do Hamas, Hossam Badran, anunciou que o grupo não participará na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A representação do Hamas ficará a cargo dos mediadores do Qatar e do Egito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 12 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)