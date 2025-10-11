Hamas confirma início da libertação de reféns na segunda-feira de manhã

Um alto responsável do Hamas confirmou este sábado que a libertação dos 48 reféns detidos na Faixa de Gaza terá início na manhã de segunda-feira.

"Em conformidade com o acordo assinado, a troca de prisioneiros deve começar na segunda-feira de manhã, como combinado, e não há novidades a esse respeito", disse Oussama Hamdane, dirigente do Hamas, em declarações à agência France-Presse (AFP).

Segundo os termos da primeira fase do acordo, Israel compromete-se a libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos em troca dos reféns. O plano foi impulsionado pelos Estados Unidos e acordado com base numa proposta delineada pelo antigo Presidente Donald Trump.

O cessar-fogo entrou em vigor ao meio-dia de sexta-feira, hora local, abrindo um prazo de 72 horas para o Hamas libertar os 48 reféns, dos quais apenas 20 estão ainda vivos. A libertação prevista para segunda-feira ocorre, assim, dentro do período estabelecido.

Na mesma entrevista à AFP, o dirigente do Hamas, Hossam Badran, anunciou que o grupo não participará na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A representação do Hamas ficará a cargo dos mediadores do Qatar e do Egito.