Hamas recusa desarmamento previsto no plano de Trump

O Hamas afasta a possibilidade de desarmamento, tal como previsto no plano de Trump para Gaza. “Está fora de questão e não é negociável”, disse um responsável do grupo terrorista à agência France-Press, este sábado.

Segundo Donald Trump, a questão da deposição das armas pelo Hamas só será abordada numa fase posterior do plano acordado no Egito.

Para já, está em curso a etapa inicial que prevê, até segunda-feira, a libertação de todos os 48 reféns, ainda em posse do grupo islâmico (vivos e mortos), e de 250 prisioneiros palestinianos, encarcerados em Israel.

Israel transfere prisioneiros para prisões transitórias

Este sábado, Tel Aviv anunciou a transferência, para duas prisões transitórias, de todos os presos que serão libertados. Milhares de funcionários, incluindo guardas prisionais, "operaram durante toda a noite para implementar a decisão do Governo”, refere um comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).