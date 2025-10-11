Menu
Guerra Israel-Hamas

Hamas recusa desarmamento previsto no plano de Trump

11 out, 2025 - 16:12 • Miguel Marques Ribeiro

A primeira fase do plano prevê a libertação de 48 reféns em posse do Hamas e de 250 palestinianos encarcerados em Israel.

A+ / A-

O Hamas afasta a possibilidade de desarmamento, tal como previsto no plano de Trump para Gaza. “Está fora de questão e não é negociável”, disse um responsável do grupo terrorista à agência France-Press, este sábado.

Segundo Donald Trump, a questão da deposição das armas pelo Hamas só será abordada numa fase posterior do plano acordado no Egito.

Para já, está em curso a etapa inicial que prevê, até segunda-feira, a libertação de todos os 48 reféns, ainda em posse do grupo islâmico (vivos e mortos), e de 250 prisioneiros palestinianos, encarcerados em Israel.

Israel transfere prisioneiros para prisões transitórias

Este sábado, Tel Aviv anunciou a transferência, para duas prisões transitórias, de todos os presos que serão libertados. Milhares de funcionários, incluindo guardas prisionais, "operaram durante toda a noite para implementar a decisão do Governo”, refere um comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

