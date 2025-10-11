Macron vai ao Egito para apoiar cessar-fogo entre Israel e Hamas

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai deslocar-se na segunda-feira ao Egito para manifestar o seu apoio à implementação do acordo apresentado por Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas.

Segundo a presidência francesa, Macron irá aproveitar a visita para discutir com os seus parceiros as próximas etapas do plano de paz, sem esclarecer se se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, que também tem prevista uma deslocação ao Egito.

A visita insere-se na continuidade da iniciativa franco-saudita e dos trabalhos iniciados em Nova Iorque, em setembro, para a implementação de um plano de paz e segurança no Médio Oriente, baseado na solução de dois Estados.

Israel e o Hamas concluíram na quinta-feira, no Egito, um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira, prevendo a libertação dos reféns detidos em Gaza dentro de 72 horas em troca de prisioneiros detidos por Israel.

Este acordo baseia-se num plano anunciado no final de setembro por Donald Trump para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.

A segunda fase deste plano de 20 pontos, no centro das divergências entre Israel e o Hamas, diz respeito ao desarmamento do movimento islâmico, ao exílio dos seus combatentes e à continuação da retirada gradual de Israel de Gaza.

O cessar-fogo visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já matou mais de 67 mil pessoas e provocou cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.