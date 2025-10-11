Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Macron vai ao Egito para apoiar cessar-fogo entre Israel e Hamas

11 out, 2025 - 18:06 • Lusa

Macron irá aproveitar a visita para discutir com os seus parceiros as próximas etapas do plano de paz.

A+ / A-

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai deslocar-se na segunda-feira ao Egito para manifestar o seu apoio à implementação do acordo apresentado por Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza entre Israel e o Hamas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a presidência francesa, Macron irá aproveitar a visita para discutir com os seus parceiros as próximas etapas do plano de paz, sem esclarecer se se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, que também tem prevista uma deslocação ao Egito.

A visita insere-se na continuidade da iniciativa franco-saudita e dos trabalhos iniciados em Nova Iorque, em setembro, para a implementação de um plano de paz e segurança no Médio Oriente, baseado na solução de dois Estados.

Israel e o Hamas concluíram na quinta-feira, no Egito, um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira, prevendo a libertação dos reféns detidos em Gaza dentro de 72 horas em troca de prisioneiros detidos por Israel.

Este acordo baseia-se num plano anunciado no final de setembro por Donald Trump para pôr fim a dois anos de guerra no território palestino.

A segunda fase deste plano de 20 pontos, no centro das divergências entre Israel e o Hamas, diz respeito ao desarmamento do movimento islâmico, ao exílio dos seus combatentes e à continuação da retirada gradual de Israel de Gaza.

O cessar-fogo visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já matou mais de 67 mil pessoas e provocou cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)