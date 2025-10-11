Menu
  • Noticiário das 6h
  • 12 out, 2025
Sora da OpenAI ultrapassa 1 milhão de downloads em menos de cinco dias

11 out, 2025 - 23:19 • Redação

Aplicação de vídeo da OpenAI superou um milhão de downloads em menos de cinco dias, mais rapidamente do que o ChatGPT.

A mais recente aplicação da OpenAI, Sora, atingiu mais de um milhão de downloads em menos de cinco dias, ultrapassando o ritmo de crescimento registado no lançamento do ChatGPT. A notícia é avançada pela “BBC” este sábado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Disponível apenas por convite e limitada a utilizadores da América do Norte, a app rapidamente liderou as tabelas da Apple App Store nos Estados Unidos. A informação foi partilhada por Bill Peebles, responsável pelo projeto, numa publicação na rede X, onde destacou o “crescimento acelerado” da plataforma.

A Sora permite gerar vídeos realistas de dez segundos a partir de simples descrições em texto e facilita a partilha direta dos conteúdos nas redes sociais. Este mecanismo levou a uma vaga de publicações com vídeos criados pela ferramenta, alguns dos quais retratam celebridades já falecidas.

Entre os casos mais mediáticos está o de Zelda Williams, filha do actor Robin Williams, que pediu publicamente que deixem de lhe enviar vídeos gerados por IA com a imagem do pai, falecido em 2014. O apelo foi noticiado na sequência da crescente utilização da Sora para criar vídeos com figuras conhecidas.

Também foram partilhados vídeos com representações dos músicos Michael Jackson e Tupac Shakur, gerando críticas sobre o uso não autorizado da imagem de pessoas falecidas.

