Tony Blair reuniu-se com Jeffrey Epstein em Downing Street

Tony Blair recebeu Jeffrey Epstein em Downing Street em maio de 2002, na qualidade de primeiro-ministro britânico, depois de uma recomendação de Peter Mandelson. O encontro foi confirmado em documentos agora divulgados pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido, conta o “Guardian” este sábado.

Na altura, Mandelson era deputado trabalhista, embora afastado do Governo, mantendo-se como aliado político de Blair. Num e-mail enviado ao chefe de gabinete do primeiro-ministro, Jonathan Powell, descreveu Epstein como “seguro” e “amigo”, incentivando o agendamento da reunião.

Segundo os documentos divulgados, Mandelson escreveu: “Acho que TB [Tony Blair] gostaria de conhecer Jeffrey, que também é meu amigo. É jovem e vibrante. É seguro (seja lá o que isso queira dizer) e Clinton viaja muito com ele.”

A reunião teve lugar a 14 de maio de 2002 e foi precedida de uma nota de preparação redigida pelo então alto funcionário Matthew Rycroft. Nessa nota, Epstein é identificado como “amigo de Peter Mandelson e do Presidente Clinton” e uma figura próxima do então duque de Iorque, o príncipe André.

A nota enviada por Rycroft ao gabinete do primeiro-ministro descreve ainda Epstein como “consultor financeiro de ultra-ricos e promotor imobiliário”, com influência internacional em mercados e moedas.

Um porta-voz de Tony Blair reagiu à divulgação dos documentos, afirmando que o encontro “teve lugar muito antes de se conhecerem os crimes de Epstein e da sua posterior condenação”. Garantiu ainda que a reunião, de cerca de 30 minutos, foi a única entre ambos e que não houve qualquer contacto posterior.