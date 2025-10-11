Menu
  • 12 out, 2025
Trump exige pagamento de salários aos militares apesar do "shutdown" nos EUA

11 out, 2025 - 21:14 • Fábio Monteiro

Donald Trump ordenou o pagamento dos salários aos militares norte-americanos a 15 de outubro, apesar da paralisação orçamental federal em curso. O Presidente invocou o seu poder como Comandante-em-Chefe para contrariar a suspensão geral de vencimentos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou este sábado que os militares do país recebam os seus salários na próxima quarta-feira, contrariando as normas da paralisação orçamental federal (conhecida como shutdown), que suspende o pagamento a todos os funcionários públicos.

“Estou a usar o meu poder de Comandante-em-Chefe para ordenar ao nosso ministro da Guerra, Pete Hegseth, que use todos os fundos disponíveis para que as nossas tropas sejam pagas a 15 de outubro”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

A decisão surge no contexto de um impasse político entre republicanos e democratas no Congresso, que levou à paralisação de serviços federais desde 1 de outubro.

Mais de 700 mil funcionários públicos com funções não essenciais estão em casa sem remuneração, e os 2,3 milhões de trabalhadores federais, incluindo 1,3 milhão de militares, continuam a trabalhar sem salário.

“Se nada for feito por causa do ‘líder’ Chuck Schumer e dos democratas, os nossos bravos soldados perderão o salário que lhes é legitimamente devido”, acusou Trump, responsabilizando a oposição pelo bloqueio orçamental.

No Senado, apesar da maioria republicana, são necessárias várias vozes democratas para aprovar um novo orçamento. Os democratas exigem a prorrogação de apoios a programas de saúde, enquanto os republicanos propõem a continuação do orçamento anterior.

Na sexta-feira, a Casa Branca começou a notificar funcionários sobre despedimentos devido à falta de financiamento.

