Zelensky apela a Trump para negociar a paz com a Rússia

11 out, 2025 - 17:27
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve este sábado uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem apelou para que assuma um papel de liderança nas negociações de paz com a Rússia.
Zelensky descreveu a conversa como "positiva e produtiva", destacando a importância do recente acordo alcançado pelos Estados Unidos no Médio Oriente como exemplo de que a diplomacia pode fazer parar guerras.
"Dei os parabéns ao presidente dos EUA pelo sucesso e pelo acordo no Médio Oriente que ele conseguiu garantir, o que é uma conquista extraordinária. Se uma guerra pode ser interrompida numa região, certamente outras guerras também podem ser interrompidas — incluindo a guerra contra a Rússia", escreveu o presidente ucraniano na rede social X.
Durante o contacto, os dois líderes discutiram o reforço da defesa aérea ucraniana, num momento em que os ataques russos continuam a visar o sistema energético do país.
"Discutimos oportunidades para reforçar nossa defesa aérea, bem como acordos concretos nos quais estamos trabalhando para garantir isso. Há boas opções e ideias sólidas sobre como realmente nos fortalecer", apontou Zelensky.
O chefe de Estado ucraniano sublinhou ainda que só haverá avanços diplomáticos se houver abertura por parte de Moscovo.
"É preciso que o lado russo esteja pronto para se comprometer com uma diplomacia de verdade — isso pode ser alcançado pela força. Obrigado, Sr. Presidente!", concluiu.