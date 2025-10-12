"A Festa Acabou". Influencer e eurodeputado lançou novo partido anti-imigração

O 'influencer' espanhol e eurodeputado, Alvise Perez, lançou este domingo oficialmente, em Madrid, o partido anti-imigração "Se Acabo la Fiesta" ("A Festa Acabou"), prometendo "o maior plano de expulsões da história recente da Espanha" para estrangeiros com situação irregular.

Este grupo político, até então apresentado como um "agrupamento de eleitores", surpreendeu nas eleições europeias de junho de 2024, obtendo cerca de 4,5% dos votos e três assentos no Parlamento Europeu.

Num discurso perante milhares de apoiantes, Alvise Perez, 35 anos, garantiu que vai combater a corrupção, a criminalidade e as formações políticas tradicionais, e prometeu igualmente reduções de impostos.

Mas a sua popularidade tem vindo a diminuir desde então, caindo para cerca de 1% das intenções de voto, de acordo com sondagens recentes.

O Supremo Tribunal de Espanha instaurou quatro processos contra Alvise Perez, nomeadamente por suspeitas de financiamento ilegal das suas atividades políticas e de assédio aos outros dois eurodeputados.

Contudo, conta com mais de um milhão de seguidores na rede social Instagram e partilha vídeos a apelar ao voto, como por exemplo, um vídeo em que aparece num jet ski a hastear uma bandeira espanhola numa ilha ao largo de Marrocos.

No seu discurso, também criticou a União Europeia (UE), que "traiu os seus princípios fundadores" em benefício de uma "burocracia globalista", e prometeu um referendo sobre a permanência do país no bloco europeu se Bruxelas não "respeitar" Madrid.

Nas últimas eleições europeias, Alvise Perez beneficiou do forte aumento dos votos da extrema-direita em toda a Europa, incluindo em Espanha, país outrora considerado isolado das ondas extremistas após a ditadura fascista do general Francisco Franco (1939-1975).