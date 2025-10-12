Dados de 5,7 milhões de clientes da Qantas divulgados online após ciberataque

Os dados pessoais de 5,7 milhões de clientes da Qantas, roubados durante um ciberataque em julho, foram divulgados na Internet, indicou a companhia aérea australiana.

"A Qantas é uma das empresas em todo o mundo cujos dados foram divulgados por cibercriminosos", após um ciberataque no início de julho, informou a companhia aérea em comunicado.

Nesse ataque, "os dados dos clientes foram roubados através de uma plataforma terceirizada", continuou.

A companhia aérea anunciou em julho que "hackers" tinham atacado um sistema que armazenava dados confidenciais de milhões de clientes e obtido acesso a nomes, endereços de e-mail, números de telefone e datas de aniversário.

A Qantas reconheceu que os dados foram divulgados online e que "com a ajuda de especialistas em cibersegurança" está "a investigar para saber" quais foram divulgados especificamente.

Nos últimos anos, a Austrália sofreu uma série de incidentes de cibersegurança que suscitaram preocupações no país em matéria de proteção da privacidade.

Em 2023, os principais portos australianos, que representam 40% do volume de carga do país, suspenderam temporariamente as atividades após um ciberataque.

Um ano antes, 'hackers' roubaram os dados pessoais de mais de nove milhões de clientes da Optus, um dos maiores fornecedores de serviços de telecomunicações da Austrália.