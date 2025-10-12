Menu
​Dezenas de mortos em confrontos fronteiriços entre Paquistão e Afeganistão

12 out, 2025 - 19:13 • Reuters

Tropas afegãs abriram fogo sobre postos fronteiriços paquistaneses na noite de sábado, após bombardeamentos do Paquistão.

Dezenas de soldados morreram durante confrontos fronteiriços entre o Paquistão e o Afeganistão, segundo confirmaram ambos os lados este domingo.

Tropas afegãs abriram fogo sobre postos fronteiriços paquistaneses na noite de sábado. Segundo as autoridades paquistanesas, houve resposta com disparos de armas ligeiras e fogo de artilharia.

Este é já considerado o episódio mais grave de violência entre os dois países desde a chegada dos talibãs ao poder em Cabul.

O Exército paquistanês indicou que 23 dos seus soldados morreram nos confrontos.

Do lado afegão, os talibãs afirmaram ter sofrido nove baixas.

A escalada de tensão surge na sequência de exigências de Islamabad para que os talibãs tomem medidas contra militantes responsáveis por um aumento de ataques em solo paquistanês, acusando-os de operar a partir de esconderijos em território afegão.

Os talibãs, que assumiram o poder em 2021, negam a presença de militantes paquistaneses no Afeganistão.

Ambas as partes reivindicaram ter infligido perdas significativamente superiores ao inimigo, embora sem apresentar provas.

As autoridades paquistanesas alegam ter eliminado mais de 200 combatentes talibãs e aliados, enquanto Cabul afirma ter morto 58 soldados paquistaneses.

Os confrontos na fronteira entre os dois países acontecem depois de, na quinta-feira, o Paquistão ter realizado ataques aéreos contra alvos em Cabul, capital do Afeganistão, e contra um mercado no Leste do país.

Oficialmente, o Paquistão não admite os bombardeamentos.

