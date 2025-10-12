Menu
Hamas

"Estiveram a fugir do próprio povo". Pelo menos 27 mortos em confrontos na cidade de Gaza

12 out, 2025 - 22:12 • Redação

Fontes médicas confirmaram que 19 membros do Dughmush, uma das famílias mais influentes da cidade de Gaza, foram mortos, juntamente com oito combatentes do Hamas.

Os confrontos entre as forças de segurança do Hamas e membros armados da Dughmush, uma das mais influências famílias de Gaza, provocaram, pelo menos, 27 mortos na cidade palestiniana.

Homens armados e mascarados dos Hamas trocaram tiros com militares perto de um hospital jordano, na região sul do enclave, desde o passado sábado.

Segundo o relato de um repórter da BBC e um alto responsável do Ministério do Interior, as forças de segurança cercaram uma milícia armada no interior da cidade e envolveram-se em combates intensos para deter os seus membros.

Moradores descreveram cenas de pânico enquanto dezenas de famílias fugiam das suas casas sob intenso tiroteio, muitas delas já deslocadas várias vezes durante os últimos dois anos.

"Desta vez, as pessoas não fugiam de ataques israelitas", disse um residente. "Estiveram a fugir dos seus próprios".

Fontes médicas confirmaram que 19 membros do clã Dughmush foram mortos, juntamente com oito combatentes do Hamas. O conflito começou, segundo relatos, com uma invasão do Hamas a um bloco residencial onde se encontrava a família Dughmush, preparada com homens armados, e o objetivo era expulsar a família para instalar uma nova base militar no local.

O Ministério do Interior, controlado pelo Hamas, afirmou que as suas forças estão a caminho de restaurar a ordem e advertiu que "qualquer atividade armada fora do quadro da resistência" vai ser tratada com firmeza.

Este é, de acordo com o que foi testemunhado, um dos episódios mais violentos de confrontos internos desde o fim das operações israelitas dado o cessar-fogo, mas nenhum dos lados assume quem iniciou os confrontos.

Israel e o Hamas concluíram na madrugada de quinta-feira, no Egito, um acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na sexta-feira, prevendo a libertação dos reféns detidos em Gaza dentro de 72 horas em troca de prisioneiros detidos por Israel.

