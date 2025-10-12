Menu
Hamas pode libertar reféns este domingo. Estão 20 vivos

12 out, 2025 - 11:08 • João Malheiro

Israel está preparado para receber reféns este domingo, mas diz ser mais provável só sejam libertados na segunda-feira.

[Atualizado às 14h00]

O Hamas confirmou a Israel que há 20 reféns vivos e eles podem ser libertados ainda este domingo.

Segundo o "The Wall Street Journal", a informação foi transmitida ao governo israelita através de intermediários árabes.

Israel esta "pronto a acolher imediatamente todos" os reféns ainda retidos pelo Hamas e os seus aliados na Faixa de Gaza, disse este domingo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado do seu gabinete.

"Israel está pronto e preparado para a receção imediata de todos os nossos reféns", afirmou o gabinete de Netanyahu num comunicado à imprensa israelita.

Segundo os termos da primeira fase do acordo, Israel compromete-se a libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos em troca dos reféns. O plano foi impulsionado pelos Estados Unidos e acordado com base numa proposta delineada pelo antigo Presidente Donald Trump.

O cessar-fogo entrou em vigor ao meio-dia de sexta-feira, hora local, abrindo um prazo de 72 horas para o Hamas libertar os 48 reféns, dos quais apenas 20 estão ainda vivos. A libertação prevista para segunda-feira ocorre, assim, dentro do período estabelecido.

