Incêndio destrói mosteiro em Itália e força retirada de 22 freiras

12 out, 2025 - 14:19 • Lusa
Um incêndio violento devastou o mosteiro histórico de Bernaga, no norte da Itália, e forçou a retirada de 22 freiras enclausuradas, anunciaram hoje bombeiros italianos.
Fundado em 1628, o mosteiro de La Valletta Brianza, perto de Milão, é o local onde Carlo Acutis, o primeiro santo 'millennial' da Igreja Católica, fez a primeira comunhão.
O incêndio começou no sábado e devastou todo o edifício, segundo imagens noturnas publicadas pelos bombeiros na plataforma X.
As freiras foram retiradas sem ferimentos, mas muitas obras de arte e objetos inestimáveis terão sido destruídos pelas chamas, segundo os media italianos.
Marco Panzeri, prefeito de La Valletta Brianza, lamentou perante os jornalistas "uma catástrofe, danos imensos e incalculáveis".
O incêndio terá sido provocado por um curto-circuito, acrescentou.
Carlo Acutis foi canonizado a 7 de setembro de 2025 pelo Papa Leão XIV.
A primeira comunhão, que geralmente ocorre dos 7 aos 11 anos, é considerada um marco importante para as crianças na Igreja Católica.