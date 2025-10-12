Menu
  • Noticiário das 15h
  • 12 out, 2025
Incêndio destrói mosteiro em Itália e força retirada de 22 freiras

12 out, 2025 - 14:19 • Lusa

As freiras foram retiradas sem ferimentos, mas muitas obras de arte e objetos inestimáveis terão sido destruídos pelas chamas, segundo os media italianos.

Incêndio no mosteiro histórico de Bernaga, Itália Foto: Massimo Sertori/Redes sociais
Um incêndio violento devastou o mosteiro histórico de Bernaga, no norte da Itália, e forçou a retirada de 22 freiras enclausuradas, anunciaram hoje bombeiros italianos.

Fundado em 1628, o mosteiro de La Valletta Brianza, perto de Milão, é o local onde Carlo Acutis, o primeiro santo 'millennial' da Igreja Católica, fez a primeira comunhão.

O incêndio começou no sábado e devastou todo o edifício, segundo imagens noturnas publicadas pelos bombeiros na plataforma X.

As freiras foram retiradas sem ferimentos, mas muitas obras de arte e objetos inestimáveis terão sido destruídos pelas chamas, segundo os media italianos.

Marco Panzeri, prefeito de La Valletta Brianza, lamentou perante os jornalistas "uma catástrofe, danos imensos e incalculáveis".

O incêndio terá sido provocado por um curto-circuito, acrescentou.

Carlo Acutis foi canonizado a 7 de setembro de 2025 pelo Papa Leão XIV.

A primeira comunhão, que geralmente ocorre dos 7 aos 11 anos, é considerada um marco importante para as crianças na Igreja Católica.

