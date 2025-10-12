Israel só liberta palestinianos depois de confirmar regresso de todos os reféns

Israel só libertará os detidos palestinianos após confirmação que todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, foram devolvidos, adiantou hoje uma porta-voz do primeiro-ministro israelita.

"Os prisioneiros palestinianos [cuja libertação está prevista no âmbito da troca com os reféns] serão libertados assim que Israel obtenha confirmação de que todos os reféns que devem ser libertados na segunda-feira passaram a fronteira israelita", disse Shosh Bedrosian, numa conferência de imprensa 'online'.

No decurso da última trégua a confirmação da identidade dos reféns mortos só foi obtida depois de uma autópsia no Instituto de Medicina Legal Israelita.



Israel esta "pronto a acolher imediatamente todos" os reféns ainda retidos pelo Hamas e os seus aliados na Faixa de Gaza, disse este domingo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado do seu gabinete.

"Israel está pronto e preparado para a receção imediata de todos os nossos reféns", afirmou o gabinete de Netanyahu num comunicado à imprensa israelita.



Segundo os termos da primeira fase do acordo, Israel compromete-se a libertar cerca de 2.000 detidos palestinianos em troca dos reféns. O plano foi impulsionado pelos Estados Unidos e acordado com base numa proposta delineada pelo antigo Presidente Donald Trump.

O cessar-fogo entrou em vigor ao meio-dia de sexta-feira, hora local, abrindo um prazo de 72 horas para o Hamas libertar os 48 reféns, dos quais apenas 20 estão ainda vivos. A libertação prevista para segunda-feira ocorre, assim, dentro do período estabelecido.