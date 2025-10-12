Joe Biden faz radioterapia para tratar cancro na próstata

Joe Biden, o antigo Presidente dos Estados Unidos, começou a receber tratamento de radioterapia para tratar um cancro na próstata diagnosticado em maio, revelou este sábado um porta-voz.

"Como parte do plano de tratamento para o cancro da próstata, o Presidente Biden encontra-se atualmente a realizar sessões de radioterapia e tratamento hormonal", indicou a mesma fonte.

Biden, que completa 83 anos no próximo mês de novembro, foi submetido em setembro a uma cirurgia de Mohs — um procedimento utilizado para remover células cancerígenas da pele.

O ex-presidente democrata revelou em maio que tinha sido diagnosticado com um cancro da próstata metastático.

A sua equipa médica indicou que se trata de uma forma agressiva da doença, mas sensível a hormonas, o que aumenta a probabilidade de resposta positiva ao tratamento.