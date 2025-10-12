"Luta ainda não terminou". Netanyahu alega que "inimigos" preparam-se para voltar a atacar

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que as próximas horas são "de lágrimas e alegria" com o regresso a casa dos reféns israelitas. "Amanhã os nossos filhos e filhas voltarão a casa", declarou.

"É um acontecimento histórico, mas a luta ainda não terminou", alerta Netanyahu numa declaração gravada. "Alguns dos nossos inimigos estão a reorganizar-se para voltar a atacar".

Netanyahu afirma, por isso, que a campanha militar ainda não terminou. "Ainda temos grandes desafios de segurança pela frente. Estamos em cima disso", garante.

O primeiro-ministro de Israel relembrou as promessas feitas durante as visitas à famílias dos reféns, agradecendo aos militares e às famílias. "Com força conjunta, alcançámos vitórias espetaculares, vitórias que deixaram o mundo inteiro surpreendido".

"Amanhã marca o início de um novo caminho. Um caminho de reconstrução, de cura e, espero, de unidade", manifesta.