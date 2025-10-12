Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

"Luta ainda não terminou". Netanyahu alega que "inimigos" preparam-se para voltar a atacar

12 out, 2025 - 19:40 • Lusa

Próximas horas são "de lágrimas e alegria", afirma o primeiro-ministro sobre a libertação dos reféns israelitas.

A+ / A-

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que as próximas horas são "de lágrimas e alegria" com o regresso a casa dos reféns israelitas. "Amanhã os nossos filhos e filhas voltarão a casa", declarou.

"É um acontecimento histórico, mas a luta ainda não terminou", alerta Netanyahu numa declaração gravada. "Alguns dos nossos inimigos estão a reorganizar-se para voltar a atacar".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Netanyahu afirma, por isso, que a campanha militar ainda não terminou. "Ainda temos grandes desafios de segurança pela frente. Estamos em cima disso", garante.

O primeiro-ministro de Israel relembrou as promessas feitas durante as visitas à famílias dos reféns, agradecendo aos militares e às famílias. "Com força conjunta, alcançámos vitórias espetaculares, vitórias que deixaram o mundo inteiro surpreendido".

"Amanhã marca o início de um novo caminho. Um caminho de reconstrução, de cura e, espero, de unidade", manifesta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)