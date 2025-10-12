Pelo menos 44 mortos após chuvas torrenciais no México

12 out, 2025 - 21:01 • Redação, com Reuters
O governo do México anunciou este domingo que morreram, pelo menos, 44 pessoas após vários dias de chuvas intensas e inundações, e duas dezenas estão desaparecidas.
As autoridades confirmaram que, pelo menos, 34 mil habitações, bem como hospitais, escolas e infraestruturas críticas estão danificadas.
O cenário de destruição foi provocado pelas tempestades tropicais Priscilla e Raymond, que causaram deslizamentos de terra e inundações em cinco estados.
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, garantiu, numa publicação na rede social X (antigo Twitter), que está a gerir um plano de resposta para apoiar 139 localidades afetadas. Pelo menos 6.700 de soldados foram mobilizados para ajudar nas operações de socorro.
"Continuamos a prestar assistência à emergência em coordenação com a governação de cada estado, bem como com as autoridades federais", sublinhou.
Segundo um comunicado oficial, 18 pessoas morreram no estado de Veracruz, 16 em Hidalgo, nove em Puebla e uma em Querétaro.