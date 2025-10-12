Presidente de Madagáscar alerta para tentativa de golpe de Estado

12 out, 2025 - 20:35 • Reuters
O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, afirmou este domingo que está em curso uma tentativa de golpe de Estado no país. A convicção do Presidente aumenta à medida que mais soldados manifestam apoio e juntam-se aos protestos liderados por jovens.
As manifestações começaram a 25 de setembro devido à escassez de água, eletricidade e ofertas de trabalho. Desde então, o país tem vivido num clima de instabilidade política e as queixas populares representam um maior desafio ao poder de Rajoelina desde a sua reeleição em 2023.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As tropas da unidade de elite CAPSAT apelaram no sábado aos restantes militares para desobedecerem as ordens e apoiarem os manifestantes. Este domingo garantiram que assumiram o comando das operações de segurança do país e que vão coordenar todos os ramos das forças armadas a partir da sua base nos arredores da capital Antananarivo.
O ministério da Defesa e o Estado-Maior General das Forças Armadas recusaram comentar.
Um repórter da Reuters testemunhou este domingo três pessoas feridas após disparos terem sido ouvidos numa estrada em direção ao quartel da CAPSAT. No entanto, não havia sinais de confrontos em curso.
Num comunicado nas redes sociais, o gabinete de Rajoelina afirmou que estava "em curso uma tentativa ilegal e violenta de tomada de poder", acrescentando que o presidente apelava ao "diálogo para poder resolver crise".
Sabe-se, até ao momento, que pelo menos 22 pessoas foram mortas e 100 ficaram feridas nos protestos, segundo as Nações Unidas.