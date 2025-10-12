Presidente de Madagáscar alerta para tentativa de golpe de Estado

O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, afirmou este domingo que está em curso uma tentativa de golpe de Estado no país. A convicção do Presidente aumenta à medida que mais soldados manifestam apoio e juntam-se aos protestos liderados por jovens.

As manifestações começaram a 25 de setembro devido à escassez de água, eletricidade e ofertas de trabalho. Desde então, o país tem vivido num clima de instabilidade política e as queixas populares representam um maior desafio ao poder de Rajoelina desde a sua reeleição em 2023.

As tropas da unidade de elite CAPSAT apelaram no sábado aos restantes militares para desobedecerem as ordens e apoiarem os manifestantes. Este domingo garantiram que assumiram o comando das operações de segurança do país e que vão coordenar todos os ramos das forças armadas a partir da sua base nos arredores da capital Antananarivo.



