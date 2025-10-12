Tiroteio em bar da Carolina do Sul causa quatro mortos e 20 feridos

12 out, 2025 - 15:56 • Lusa
Um tiroteio num bar na ilha de Santa Helena, no estado americano da Carolina do Sul, fez quatro mortos e 20 feridos, de acordo com as autoridades locais.
No comunicado, as autoridades policias pedem "paciência" enquanto continuam a investigar o "incidente trágico e difícil para todos".
"Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas e seus entes queridos", pode ler-se.
Quatro pessoas foram encontradas mortas no local e pelo menos 20 outras ficaram feridas. Entre os feridos, quatro estavam em estado crítico em hospitais da região.