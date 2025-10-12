Menu
  Noticiário das 16h
  12 out, 2025
Tiroteio em bar da Carolina do Sul causa quatro mortos e 20 feridos

12 out, 2025 - 15:56 • Lusa

Autoridades policias pedem "paciência" enquanto continuam a investigar o "incidente trágico e difícil para todos".

Um tiroteio num bar na ilha de Santa Helena, no estado americano da Carolina do Sul, fez quatro mortos e 20 feridos, de acordo com as autoridades locais.

"Várias vítimas e testemunhas correram para os estabelecimentos e propriedades próximas para se protegerem dos tiros", informou, através do X (antigo Twitter) o gabinete policial do Condado de Beaufort.

No comunicado, as autoridades policias pedem "paciência" enquanto continuam a investigar o "incidente trágico e difícil para todos".

"Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas e seus entes queridos", pode ler-se.

Quatro pessoas foram encontradas mortas no local e pelo menos 20 outras ficaram feridas. Entre os feridos, quatro estavam em estado crítico em hospitais da região.

