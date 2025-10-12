​Três diplomatas do Qatar morrem antes de cimeira no Egito

12 out, 2025 - 01:06 • Reuters
Três diplomatas do Qatar morreram num acidente de viação perto da estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, revelaram este domingo duas fontes de segurança à agência Reuters.
Outros dois diplomatas ficaram feridos, segundo as mesmas fontes.
O acidente terá ocorrido quando o veículo em que seguiam se despistou numa curva, a cerca de 50 quilómetros da cidade.
Não é claro se os diplomatas pertenciam à equipa de negociação do Qatar que, juntamente com responsáveis egípcios em Sharm el-Sheikh, ajudou a concretizar, no início desta semana, um acordo entre Israel e o Hamas, relativo à primeira fase do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.
Sharm el-Sheikh vai acolher, esta segunda-feira, uma cimeira global com o objetivo de finalizar o acordo.
O encontro vai juntar mais de duas dezenas de líderes mundiais, entre os quais Donald Trump; o Presidente francês, Emmanuel Macron; e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.