Trump afirma querer "ajudar a China, não prejudicá-la"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, adotou este domingo um tom mais conciliador no conflito comercial entre Washington e Pequim, afirmando que os Estados Unidos querem "ajudar a China, não prejudicá-la".

"Não se preocupem com a China, tudo vai correr bem! O muito respeitado Presidente Xi apenas passou por um momento difícil. Ele não quer uma depressão para o seu país, e eu também não", afirmou o líder norte-americano na sua plataforma Truth Social, dois dias após o anúncio da imposição por Washington de direitos aduaneiros adicionais de 100% sobre os produtos chineses.

O discurso de Trump suavizou-se perante Xi Jinping, uma vez que o governante tinha considerado na sexta-feira que a China "se estava a tornar muito hostil", antes de ameaçar Pequim com a imposição de direitos aduaneiros de 100% sobre os produtos chineses, que se somariam às taxas já aplicadas desde maio passado.

Em causa está a decisão tomada na quinta-feira pelo Governo chinês de aplicar novos controlos sobre a exportação de terras raras, bem como de máquinas e tecnologias que permitem o seu refinamento e transformação.

Estas matérias-primas são particularmente procuradas nas indústrias digitais, das energias renováveis, mas também da defesa, e Pequim controla uma parte essencial da cadeia de valor de quase todos os minerais raros.

Donald Trump classificou esta decisão como "extremamente agressiva", ameaçando a China com direitos aduaneiros adicionais e considerando cancelar a sua reunião prevista para daqui a duas semanas com o homólogo chinês Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul.