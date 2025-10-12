Menu
​Vocalista dos Lostprophets assassinado na prisão

12 out, 2025 - 00:48 • Redação

Ian Watkins estava a cumprir uma pena de 29 anos por crimes de pedofilia.

A+ / A-

O vocalista dos Lostprophets, Ian Watkins, foi assassinado numa prisão de Inglaterra, onde estava a cumprir pena por crimes de pedofilia.

O ataque com uma arma branca aconteceu no sábado de manhã, avança a comunicação social britânica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ian Watkins, de 48 anos, foi atacado por dois homens, de 25 e 43 anos, no estabelecimento prisional de Wakefield, em West Yorkshire, no norte de Inglaterra.

O vocalista dos Lostprophets caído em desgraça estava a cumprir uma pena de 29 anos de prisão, por abusos sexuais de crianças. Em tribunal, confessou um total de 13 crimes de pedofilia.

Ian Watkins estava preso desde dezembro de 2013 na sequência de vários casos de abusos, incluindo a tentativa de violação de um bebé, filho de um fã da banda.

