"A guerra acabou, entendem?". Donald Trump a caminho de Israel para a libertação de reféns

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou no domingo durante a viagem para Israel que a guerra entre Telavive e o grupo palestiniano Hamas "está terminada". Trump avançou ainda que os reféns podem ser libertados "um pouco mais cedo".

"A guerra acabou, entendem?", afirmou aos jornalistas a bordo do avião presidencial. Trump vai seguir viagem esta segunda-feira para o Egito, a fim de oficializar o Acordo de Paz numa cimeira internacional sobre o cessar-fogo para Gaza com o presidente egípcio Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.

Quando confrontado com declarações deste domingo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Donald Trump nega as convicções israelitas de que "a luta ainda não terminou", defendendo que o acordo promovido por Washington vai perdurar porque as pessoas estão "cansadas" do conflito.



"Todos estão felizes. Sejam judeus, muçulmanos ou países árabes. Todos os países estão a dançar nas ruas e é um momento que acho que não se repetirá", manifestou.

O secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), John Ratcliffle, são três dos doze membros da administração norte-americana que vai acompanhar o Presidente Trump.

Às 10h00 desta segunda-feira vai se proceder à troca de reféns entre Israel e Hamas, em seguimento das negociações entre Netanyahu e Hamas.