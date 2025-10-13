Menu
África

Acidente de autocarro provoca 42 mortos e 49 feridos na África do Sul

13 out, 2025 - 08:32 • João Malheiro

Sete das 42 vítimas mortais são crianças, confirmou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

A+ / A-

Um autocarro que deslizou num "troço montanhoso" na África do Sul provocou 42 mortos e 49 feridos, segundo as autoridades locais.

O despiste ocorreu numa estrada de Limpopo, uma província sul-africana, durante a noite do passado domingo.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lamentou o número de mortos e divulgou que sete das 42 vítimas mortais são crianças. "É uma tragédia para o país, mas também para os nossos estados irmãos, Zimbabué e Malawi".

Os restantes mortos correspondem a 18 mulheres e 17 homens.

A causa do acidente ainda é desconhecida, mas já foi iniciada uma investigação para descobrir a causa.

[Notícia atualizada às 16h32 a 13 de outubro de 2025 para atualizar o número de mortos e feridos no acidente]

