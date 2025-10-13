Acidente de autocarro provoca 42 mortos e 49 feridos na África do Sul

Um autocarro que deslizou num "troço montanhoso" na África do Sul provocou 42 mortos e 49 feridos, segundo as autoridades locais.

O despiste ocorreu numa estrada de Limpopo, uma província sul-africana, durante a noite do passado domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lamentou o número de mortos e divulgou que sete das 42 vítimas mortais são crianças. "É uma tragédia para o país, mas também para os nossos estados irmãos, Zimbabué e Malawi".

Os restantes mortos correspondem a 18 mulheres e 17 homens.

A causa do acidente ainda é desconhecida, mas já foi iniciada uma investigação para descobrir a causa.

[Notícia atualizada às 16h32 a 13 de outubro de 2025 para atualizar o número de mortos e feridos no acidente]