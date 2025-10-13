"As armas estão caladas". Trump celebra fim de conflito entre Israel e Hamas

Donald Trump celebrou o fim do conflito entre Israel e o Hamas, apontando que "os reféns estão de volta", num discurso no parlamento israelita, esta segunda-feira, dia em que os 20 reféns israelitas que ainda estavam vivos foram libertados. "Depois de tantos anos de guerra interminável, é o fim de uma era de terror, os céus estão pacíficos e as armas estão caladas", assinalou o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Durante o discurso que durou uma hora, o chefe de Estado norte-americano defendeu que a paz só foi possível, "porque Israel tornou-se mais poderoso", com o apoio dos EUA.

Trump prometeu "uma era de ouro" para Israel e o Médio Oriente, dizendo acreditar que, daqui a várias gerações, as pessoas "vão olhar para este momento como o ponto em que tudo mudou". "Agora, finalmente, para israelitas e palestinianos, o longo e doloroso pesadelo acabou. Este é um momento muito emocionante para todo o Médio Oriente. As forças de terror e ruína estão enfraquecidas, isoladas, e totalmente derrotadas", sublinhou. O líder norte-americano enalteceu, igualmente, a capacidade do armamento do país no conflito contra o Irão que resultou "na morte de alguns dos terroristas mais influentes" do país. "Hoje, temos o melhor exército do mundo. Resolvemos oito guerras em oito meses", indicou, não sendo claro a quais conflitos se referia, para lá da guerra entre Israel e Hamas. Donald Trump deixou a garantia de que fará parte da reconstrução da Faixa de Gaza, destruída, durante dois anos de conflito, pelo exército israelita, e pediu ao povo palestiniano "que se afaste do caminho da violência". "O Hamas será desarmado", prometeu.