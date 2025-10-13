Menu
  • Noticiário das 10h
  • 13 out, 2025
"As armas estão caladas". Trump celebra fim de conflito entre Israel e Hamas

13 out, 2025 - 12:15 • João Malheiro

Discurso de Trump foi interrompido por um protesto de um deputado israelita de esquerda.

[Em atualização]

Donald Trump celebrou o fim do conflito entre Israel e o Hamas, apontando que "os reféns estão de volta", num discurso no parlamento israelita, no dia em que os 20 reféns israelitas que ainda estavam vivos foram libertados.

"Depois de tantos anos de guerra interminável, os céus estão pacíficos e as armas estão caladas", assinalou o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

O chefe de Estado norte-americano assinalou que a paz só foi possível, "porque Israel tornou-se mais poderoso", com o apoio dos EUA.

Trump promete "uma era de ouro" para Israel e o Médio Oriente e acredita que, daqui a várias gerações, "vão olhar para este momento como o ponto em que tudo mudou".

"Agora, finalmente, para israelitas e palestinianos, o logo e doloroso pesadelo acabou. Este é um momento muito emocionante para todo o Médio Oriente. As forças de terror e ruína estão enfraquecidas, isoladas, e totalmente derrotadas", sublinha.

O líder norte-americano enalteceu, igualmente, a capacidade do armamento do país no conflito contra o Irão que resultou "na morte de alguns dos terroristas mais influentes" do país.

"Hoje, temos o melhor exército do mundo. Resolvemos oito guerras em oito meses", indicou, não sendo claro a quais conflitos se referia, para lá da guerra entre Israel e Hamas.

O Presidente dos EUA agradeceu a Steve Witkoff e Marco Rubio, da sua administração, pelos esforços durante o processo de negociação da paz.

Por outro lado, criticou quer Barack Obama, quer Joe Biden, ambos seus antecessores, entre mandatos, considerando-os líderes "fracos" que não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram para trazer paz ao Médio Oriente.

Trump também apontou para a guerra na Ucrânia, olhando para os membros da sua administração para dizer que "temos de tratar da Rússia".

O discurso de Donald Trump no parlamento israelita foi interrompido por um deputado de esquerda.

A declaração do Presidente dos EUA tinha começado há poucos minutos, quando um elemento do parlamento de Israel interrompeu-o.

Pouco depois, o protestante foi retirado da sala por seguranças.

