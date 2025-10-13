"Charutos e champanhe, alguém quer saber?” Trump pede perdão para Netanyahu

“Gostemos ou não, ele é um dos grandes presidentes em tempo de guerra e… charutos e champanhe, alguém quer saber disso? ”, perguntou o Presidente norte-americano, desvalorizando as suspeitas sobre Benjamin Netanyahu.

Donald Trump confessou que a sugestão de um perdão ao primeiro-ministro de Israel “não estava no discurso” oficial, mas “parece fazer muito sentido”.

“Senhor Presidente [Isaac Herzog], porque é que não lhe concedem um perdão. Dêem-lhe um perdão ”, apelou Donald Trump, numa intervenção no Knesset antecedida por três minutos de aplausos ao líder dos Estados Unidos.

Um perdão para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu . A ideia foi lançada esta segunda-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump , durante um discurso no Parlamento de Israel.

O primeiro-ministro israelita está a ser julgado por crimes de corrupção. O julgamento arrancou a 10 de dezembro do ano passado, mas várias sessões foram adiadas devido à guerra na Faixa de Gaza ou devido ao confronto com o Irão e o Hezbollah, no Líbano.

Netanyahu está acusado em três processos de fraude, suborno e abuso de confiança. Num dos casos é suspeito de ter recebido cerca de 1 milhão de euros em presentes de empresários, incluindo charutos e champanhe.

Durante o discurso no Knesset, Donald Trump celebrou o fim do conflito entre Israel e o Hamas, apontando que "os reféns estão de volta".

"Depois de tantos anos de guerra interminável, é o fim de uma era de terror, os céus estão pacíficos e as armas estão caladas", assinalou o Presidente dos Estados Unidos.



Trump seguiu depois para o Egito, onde assinou um acordo de paz para a Faixa de Gaza com os mediadores do Egito, Qatar e Turquia.