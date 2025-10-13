Comboios colidem na Eslováquia. Há pelo menos 66 feridos

13 out, 2025 - 10:06 • João Malheiro
Dois comboios colidiram na Eslováquia, provocando pelo menos 66 feridos. Não há, neste momento, vítimas mortais a registar, segundo informações da Reuters.
Segundo a agência de notícias, 16 feridos são moderados ou graves e os outros 50 são ligeiros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A bordo dos dois comboios, que viajavam em direções opostas, seguiam cerca de 80 passageiros.
O acidente teve lugar por volta das 10h00 (hora local).
[notícia atualizada às 13h18]