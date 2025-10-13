Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Comboios colidem na Eslováquia. Há pelo menos 66 feridos

13 out, 2025 - 10:06 • João Malheiro

Não há, neste momento, mortos a registar.

A+ / A-

Dois comboios colidiram na Eslováquia, provocando pelo menos 66 feridos. Não há, neste momento, vítimas mortais a registar, segundo informações da Reuters.

Segundo a agência de notícias, 16 feridos são moderados ou graves e os outros 50 são ligeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A bordo dos dois comboios, que viajavam em direções opostas, seguiam cerca de 80 passageiros.

O acidente teve lugar por volta das 10h00 (hora local).

O acidente registou-se próximo a Jablonov nad Turňou, no distrito de Rožňava.

[notícia atualizada às 13h18]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)