Começou a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos

13 out, 2025 - 05:37 • Ricardo Vieira, com Reuters
Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos, avança a agência Reuters.
Na Faixa de Gaza, viaturas do Comité Internacional da Cruz Vermelha estão a dirigir-se para o ponto onde os reféns israelitas serão libertados.
Em Israel, reclusos palestinianos estão a entrar em autocarros para serem entregues às autoridades palestinianas.
O grupo palestiniano Hamas divulgou esta segunda-feira os nomes dos 20 reféns israelitas que serão libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo alcançado com Israel.
A lista inclui: Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker, Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio e David Cunio.
O anúncio surge no âmbito de um entendimento mais amplo que visa a libertação faseada de reféns em troca de tréguas temporárias e ajuda humanitária para Gaza.