Organização Internacional para as Migrações

Desastres climáticos provocaram recorde de 46 milhões de deslocados em 2024

13 out, 2025 - 20:32 • Redação, com Lusa

OIM critica falta de financiamento dos governos para "proteger a dignidade daqueles que estão em maior risco" a catástrofes, ​afirmou a diretora-geral da organização, Amy Pope. "A escolha é nossa."

A+ / A-

Um recorde de 46 milhões de pessoas foram deslocadas das suas casas em 2024 devido a desastres climáticos, mas os governos atribuem menos de um por cento dos seus orçamentos à prevenção, alertou esta segunda-feira a Organização Internacional de Migrações (OIM).

Este queixume da OIM, partilhado num comunicado no próprio site, justifica-se por este ser o maior número registado de sempre de deslocados. A diretora-geral da organização, Amy Pope, adverte, por isso, para "uma mudança decisiva nas prioridades de financiamento a nível global".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes e organização apela para "um maior investimento na redução do risco de desastres e em edifícios mais resistentes", dado o agravamento das catástrofes e dos impactos climáticos.

Com investimentos estatais até setor privado, a organização pode "identificar pontos críticos, prevenir a deslocação e proteger os ganhos do desenvolvimento", com "ferramentas inovadoras" como o Índice de Risco para a Deslocação Climática e o Fundo Catalítico Climático, explicou a representante da OIM.

"Cada dólar investido em resiliência poupa muito mais em perdas evitadas e proteger a dignidade daqueles que estão em maior risco. A escolha é nossa", afirmou a responsável.

A OIM vai defender, na 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que irá decorrer de 10 a 21 de novembro na Amazónia, Brasil, que a "redução dos riscos climáticos e de catástrofes esteja no centro de negociações sobre o financiamento climático".

