Dois corpos de reféns israelitas entregues a Israel

O grupo Hamas entregou esta segunda dois caixões com os restos mortais de dois reféns israelitas ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusa, contudo, Hamas de violar o acordo de entrega de, pelo menos, corpos de reféns, criticando a "falha de cumprimento dos compromissos".

No prazo de 72 horas, está estipulado que todos os 48 reféns devem ser libertados da Faixa de Gaza e entregues às forças de segurança israelitas.

"Qualquer atraso ou evasão deliberada será considerada uma violação grave do acordo e terá a devida resposta", ameaça Katz numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Todos os 20 reféns israelitas vivos foram libertados pelo Hamas na manhã desta segunda-feira e já foram entregues a Israel, em troca de centenas de reféns palestinianos.

