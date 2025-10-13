Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Dois corpos de reféns israelitas entregues a Israel

13 out, 2025 - 17:10 • Redação, com Reuters

"Qualquer atraso ou evasão deliberada será considerada uma violação grave do acordo e terá a devida resposta", ameaça o Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, já que no prazo de 72 horas está estipulada a libertação de todos os reféns.

A+ / A-

O grupo Hamas entregou esta segunda dois caixões com os restos mortais de dois reféns israelitas ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acusa, contudo, Hamas de violar o acordo de entrega de, pelo menos, corpos de reféns, criticando a "falha de cumprimento dos compromissos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No prazo de 72 horas, está estipulado que todos os 48 reféns devem ser libertados da Faixa de Gaza e entregues às forças de segurança israelitas.

"Qualquer atraso ou evasão deliberada será considerada uma violação grave do acordo e terá a devida resposta", ameaça Katz numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Todos os 20 reféns israelitas vivos foram libertados pelo Hamas na manhã desta segunda-feira e já foram entregues a Israel, em troca de centenas de reféns palestinianos.

[Em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)