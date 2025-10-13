Menu
Donald Trump chega a Israel

13 out, 2025 - 07:59 • João Malheiro

O chefe de Estado norte-americano vai discursar esta segunda-feira no parlamento israelita, numa alturam em que começa a libertação de reféns.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) chegou pelas 07h45 a Israel, esta segunda-feira.

Donald Trump já foi cumprimentado pelo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu e o Presidente de Israel Isaac Herzog.

O chefe de Estado norte-americano vai discursar esta segunda-feira no parlamento israelita, numa alturam em que começa a libertação de reféns.

Os primeiros sete reféns israelitas a serem libertados pelo Hamas já foram entregues ao exército israelita, avança a Reuters.

Começou esta segunda-feira a operação de troca de reféns israelitas por presos palestinianos. A primeira vaga de reféns já foi liberta, seguindo-se uma libertação gradual de um total de 20 reféns ainda vivos.

Em Israel, reclusos palestinianos estão a entrar em autocarros para serem entregues às autoridades palestinianas.

