Eurovisão já não vai votar participação de Israel no festival

Os organizadores do Festival Eurovisão da Canção decidiram cancelar a reunião online prevista para novembro, na qual se iria votar a participação de Israel na competição, anunciou esta segunda-feira a União Europeia de Radiodifusão (EBU), numa aparente referência ao cessar-fogo em Gaza.

A Áustria, país anfitrião da edição de 2026, tinha apelado aos restantes países para não boicotarem o concurso do próximo ano devido à presença de Israel e às preocupações relacionadas com o conflito em Gaza, que dura há dois anos.

A Eurovisão, que sublinha a sua neutralidade política, tem enfrentado forte polémica este ano devido à guerra, com vários países a ameaçarem retirar-se do evento caso Israel participasse.

A ORF, emissora pública austríaca que acolherá o concurso de 2026, disse à Reuters que acolhe com satisfação a decisão da União Europeia de Radiodifusão.

Nesta segunda-feira, o grupo islamita palestiniano Hamas libertou os últimos reféns israelitas vivos em Gaza, enquanto Israel libertou dezenas de prisioneiros palestinianos, no âmbito de um acordo de cessar-fogo destinado a pôr fim ao conflito de dois anos.

Segundo o comunicado da União Europeia de Radiodifusão, o Conselho Executivo decidiu adiar o debate para a Assembleia Geral de Inverno, que terá lugar em dezembro, em vez da reunião extraordinária que estava prevista para novembro.

A EBU explicou que, “na sequência dos recentes desenvolvimentos no Médio Oriente”, o Conselho Executivo considerou importante que o tema fosse debatido presencialmente entre os membros “no que diz respeito à participação no Festival Eurovisão da Canção 2026”.

Questionada pela Reuters, a União Europeia de Radiodifusão não esclareceu se a votação sobre a participação da emissora israelita KAN ainda irá realizar-se, acrescentando apenas que mais detalhes serão comunicados aos membros nas próximas semanas.

A KAN não respondeu ao pedido de comentário.

Em setembro, uma carta da presidente da União Europeia de Radiodifusão, Delphine Ernotte Cunci, reconhecia que o Conselho Executivo não conseguiu chegar a um consenso sobre a participação da emissora israelita no concurso.

“Dado que a União nunca enfrentou uma situação tão divisiva, o Conselho considerou que esta questão merece uma decisão com base democrática mais ampla”, escreveu Ernotte Cunci na carta.