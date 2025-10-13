Inundações na Catalunha prendem pessoas em carros e cortam estradas

13 out, 2025 - 02:28 • Redação
A Tempestade Alice já estava a ameaçar desde o início da semana estragos nas comunidades da costa mediterrânica espanhola, mas este domingo a chuva intensa causou inundações na Catalunha. A região está em nível de alerta.
Na tarde deste domingo, as chuvas afetaram a região de Montsià, deixando pessoas, em pânico, presas em veículos e prédios. Não se se sabe se há pessoas feridas ou desaparecidas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As condições meteorológicas adversas paralisaram a circulação de comboios central que dá ligações a Barcelona e Tarragona, impossibilitando três mil habitantes de viajar.
O presidente da Generalitat da Catalunha, Salvador Illa, lamenta a situação de emergência. "É um desastre, todos os anos igual, com perigo para a vida das pessoas".
Illa adiantou ainda que as primeiras horas da manhã têm previsões de pioras, com novas chuvas intensas.
A proteção civil espanhola recomenda que se fique em casa, em regime de teletrabalho, e as aulas estão suspensas, pelo menos, nesta segunda-feira.
Na sexta passada, a cidade Alicante, no sudeste de Espanha, registou mais de 150 litros por metro quadrado.
Estima-se que mais de 300 pessoas estão abrigadas num centro desportivo da localidade até melhores condições meterelógicas.