Inundações na Catalunha prendem pessoas em carros e cortam estradas

A Tempestade Alice já estava a ameaçar desde o início da semana estragos nas comunidades da costa mediterrânica espanhola, mas este domingo a chuva intensa causou inundações na Catalunha. A região está em nível de alerta.

Na tarde deste domingo, as chuvas afetaram a região de Montsià, deixando pessoas, em pânico, presas em veículos e prédios. Não se se sabe se há pessoas feridas ou desaparecidas.

As condições meteorológicas adversas paralisaram a circulação de comboios central que dá ligações a Barcelona e Tarragona, impossibilitando três mil habitantes de viajar.

O presidente da Generalitat da Catalunha, Salvador Illa, lamenta a situação de emergência. "É um desastre, todos os anos igual, com perigo para a vida das pessoas".



