  • Noticiário das 3h
  • 13 out, 2025
Espanha

Inundações na Catalunha prendem pessoas em carros e cortam estradas

13 out, 2025 - 02:28 • Redação

Não se se sabe se há pessoas feridas ou desaparecidas na região de Montsià, depois das chuvas intensas e ondas de lama. O alerta mantêm-se para a manhã desta segunda-feira.

A+ / A-

A Tempestade Alice já estava a ameaçar desde o início da semana estragos nas comunidades da costa mediterrânica espanhola, mas este domingo a chuva intensa causou inundações na Catalunha. A região está em nível de alerta.

Na tarde deste domingo, as chuvas afetaram a região de Montsià, deixando pessoas, em pânico, presas em veículos e prédios. Não se se sabe se há pessoas feridas ou desaparecidas.

As condições meteorológicas adversas paralisaram a circulação de comboios central que dá ligações a Barcelona e Tarragona, impossibilitando três mil habitantes de viajar.

O presidente da Generalitat da Catalunha, Salvador Illa, lamenta a situação de emergência. "É um desastre, todos os anos igual, com perigo para a vida das pessoas".


Inundações na Catalunha prendem pessoas em carros e cortam estradas. Foto: Marcial Guillen/EPA
Illa adiantou ainda que as primeiras horas da manhã têm previsões de pioras, com novas chuvas intensas.

A proteção civil espanhola recomenda que se fique em casa, em regime de teletrabalho, e as aulas estão suspensas, pelo menos, nesta segunda-feira.

Na sexta passada, a cidade Alicante, no sudeste de Espanha, registou mais de 150 litros por metro quadrado.

Estima-se que mais de 300 pessoas estão abrigadas num centro desportivo da localidade até melhores condições meterelógicas.

