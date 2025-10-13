Menu
Israel desmente Egito e refere que Netanyahu não participa em cimeira da paz

13 out, 2025 - 11:10 • João Malheiro

A cimeira é copresidida pelo Presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, e pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e contará com a presença de mais de duas dezenas de líderes mundiais.

A+ / A-

Israel desmente a Presidência do Egito e nega que Benjamim Netanyahu marque presença na cimeira da paz na Faixa de Gaza desta segunda-feira.

Um comunicado do escritório do primeiro-ministro israelita, citado pela Reuters, nega, assim, a informação avançada esta manhã pelo Egito.

A cimeira é copresidida pelo Presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, e pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e contará com a presença de mais de duas dezenas de líderes mundiais.

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, também é esperado na cimeira internacional em Sharm el-Sheikh, um 'resort' egípcio no Mar Vermelho.

O Hamas libertou esta segunda-feira os últimos 20 reféns israelitas mantidos na Faixa de Gaza.

Os primeiros de 154 prisioneiros palestinianos a serem deportados por Israel já se reuniram com as suas famílias.

