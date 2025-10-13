Lula e Papa encontraram-se no Vaticano para falar de fé e pobreza

O Presidente do Brasil e o Papa encontraram-se no Vaticano para uma conversa sobre "religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo".

Lula da Silva partilhou esta segunda-feira que parabenizou Leão XIV pela sua mensagem "de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres".

"Disse-lhe que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos", refere o chefe de Estado brasileiro.

Lula diz que convidou o Sumo Pontífice para a COP30, que se vai realizar no Brasil. O Papa não poderá marcar presença, a conta do Jubileu, mas vai garantir a representação do Vaticano.

O Presidente do Brasil partilhou, ainda, que Leão XIV pretende visitar o Brasil "no momento oportuno".

"Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", garante.

Como é habitual em relação a visitas privadas, o Vaticano não comentou o encontro com Lula da Silva.