Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

França

Marine Le Pen avança com moção de censura ao novo governo de Lecornu

13 out, 2025 - 00:30 • Lusa

"A moção de censura está a caminho e depois será Macron a sair", afirmou também a líder parlamentar do principal partido de esquerda França Insubmissa, Mathilde Panot.

A+ / A-

A União Nacional vai apresentar na segunda-feira uma moção de censura ao Governo de Sébastian Lecornu, anunciou este domingo a líder histórica do partido de extrema-direita francês, Marine Le Pen.

"O Presidente da República deve anunciar o mais rapidamente possível a dissolução da Assembleia Nacional para permitir que o povo francês se expresse e escolha uma nova maioria de rutura, que, sem dúvida, será liderada por Jordan Bardella [presidente da União Nacional]", lê-se numa publicação de Marine Le Pen na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), partilhada pelas 22h20 deste domingo, hora de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O França Insubmissa, principal partido de esquerda em França, não revelou se votará a favor dessa moção, mas anunciou há uns dias que irá apresentar também uma, o mais brevemente possível.

"Dou um conselho aos recém-chegados: não se instalem tão depressa. A moção de censura está a caminho e depois será Macron a sair", afirmou a líder parlamentar da França Insubmissa, Mathilde Panot, em entrevista à agência espanhola EFE.

O Partido Socialista, fundamental para que uma moção vingue ou para que o governo de Lecornu se mantenha, não deu indícios do que fará, embora o seu líder, Olivier Faure, tenha dado sinais de descontentamento após o anúncio da formação do novo executivo, com uma breve mensagem em inglês: "No comment" (sem comentário, em português).

​Macron anuncia novo Governo com poucas mudanças nos ministérios-chave

​Macron anuncia novo Governo com poucas mudanças nos ministérios-chave

"Este Governo de missão foi nomeado para dar à Fra(...)

Rivais de todo o espetro político, da extrema-direita à extrema-esquerda, criticaram a decisão de Macron de reconduzir Lecornu, o quarto primeiro-ministro de França em menos de um ano, numa altura em que o país enfrenta desafios económicos crescentes e um forte aumento da dívida, e a crise política agrava as dificuldades, gerando preocupação na União Europeia.

O segundo governo de França liderado por Sébastien Lecornu, que inclui ministros que já integravam o primeiro executivo, apresentado há uma semana e que durou apenas 14 horas, foi este domingo anunciado pela presidência francesa.

Entre os novos ministros destaca-se o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, nomeado para a pasta da Administração Interna. Entre os repetentes no executivo estão o ministro da Economia, Roland Lescure, o dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, e a até agora ministra do Trabalho, Catherine Vautrin, que transita para a pasta da Defesa.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reconduziu Sébastien Lecornu no cargo de primeiro-ministro, na sexta-feira à noite, quatro dias após este ter apresentado a sua demissão ao fim de um mês no cargo.

De acordo com a Constituição, o parlamento deve dispor de pelo menos 70 dias para examinar um projeto de orçamento antes de 31 de dezembro. Assim sendo, Lecornu tem até segunda ou terça-feira para apresentar um documento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)