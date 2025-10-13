Marine Le Pen avança com moção de censura ao novo governo de Lecornu

A União Nacional vai apresentar na segunda-feira uma moção de censura ao Governo de Sébastian Lecornu, anunciou este domingo a líder histórica do partido de extrema-direita francês, Marine Le Pen.

"O Presidente da República deve anunciar o mais rapidamente possível a dissolução da Assembleia Nacional para permitir que o povo francês se expresse e escolha uma nova maioria de rutura, que, sem dúvida, será liderada por Jordan Bardella [presidente da União Nacional]", lê-se numa publicação de Marine Le Pen na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), partilhada pelas 22h20 deste domingo, hora de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O França Insubmissa, principal partido de esquerda em França, não revelou se votará a favor dessa moção, mas anunciou há uns dias que irá apresentar também uma, o mais brevemente possível.

"Dou um conselho aos recém-chegados: não se instalem tão depressa. A moção de censura está a caminho e depois será Macron a sair", afirmou a líder parlamentar da França Insubmissa, Mathilde Panot, em entrevista à agência espanhola EFE.

O Partido Socialista, fundamental para que uma moção vingue ou para que o governo de Lecornu se mantenha, não deu indícios do que fará, embora o seu líder, Olivier Faure, tenha dado sinais de descontentamento após o anúncio da formação do novo executivo, com uma breve mensagem em inglês: "No comment" (sem comentário, em português).