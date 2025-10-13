Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Namorados raptados pelo Hamas reencontram-se dois anos depois em liberdade

13 out, 2025 - 23:25 • Reuters

Israelitas e palestinianos celebraram esta segunda-feira libertação de reféns e de prisioneiros, no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A+ / A-

Noa Argamani, cuja imagem desesperada nas mãos do Hamas a 7 de outubro de 2023 se tornou um dos símbolos mais marcantes do ataque, reencontrou-se esta segunda-feira com o namorado, Avinatan Or, jovem libertado esta segunda-feira após dois anos de cativeiro na Faixa de Gaza.

Um vídeo divulgado pelo Governo israelita mostra Avinatan Or, de 32 anos, a abraçar e beijar os pais, enquanto a mãe, Ditza, entoa a bênção judaica shehecheyanu, tradicionalmente usada para agradecer por acontecimentos marcantes ou novas experiências.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundos depois, Or é conduzido a uma sala onde o espera a namorada Argamani, de 28 anos, resgatada por forças especiais israelitas em junho de 2024, juntamente com outros três reféns. O casal abraça-se e beija-se, visivelmente emocionado.

Israelitas celebram libertação de reféns em Telavive. Foto: Stringer/EPA
Israelitas celebram libertação de reféns em Telavive. Foto: Stringer/EPA
Released Israeli hostages arrive to Ichilov hospital. Foto: Abir Sultan/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas chegam ao Hospital Shiba, em Telavive. Foto: Atef Safadi/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas chegam ao Hospital Shiba, em Telavive. Foto: Atef Safadi/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas chegam ao Hospital Shiba, em Telavive. Foto: Atef Safadi/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas chegam ao Hospital Shiba, em Telavive. Foto: Atef Safadi/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas chegam ao Hospital Shiba, em Telavive. Foto: Atef Safadi/EPA
Released Israeli hostages arrive to Shiba hospital. Foto: Atef Safadi/EPA
Reféns israelitas libertados pelo Hamas e entregues à Cruz Vermelha Foto: Anadolu via Reuters Connect
Israelitas celebram e aguardam pelo regresso dos reféns Foto: Reuters
Israelitas celebram e aguardam pelo regresso dos reféns Foto: Reuters
Silvia, mãe de David e Ariel Cunio, junto dos cartazes com as fotos de ambos, num evento das famílias de reféns no kibuts Nir Oz, a 20 de abril de 2025. Foto: Amir Cohen/Reuters
Familiares de reféns concentrados Em Telavive. Foto: Liri Agami/Fórum de Familiares de Reféns
Dani Tenenbaum/Fórum de Familiares de Reféns
Familiares de reféns concentrados em Telavive. Foto: Alon Kaplun/Fórum de Familiares de Reféns

A imagem de Argamani a ser levada para Gaza na parte de trás de uma mota, implorando pela vida e estendendo os braços em direção ao namorado — que caminhava ao lado, também capturado — correu o mundo nas horas e dias que se seguiram ao ataque do Hamas, tornando-se num dos rostos da tragédia.

Ambos foram raptados durante o festival de música Nova, no sul de Israel, um dos principais alvos do ataque de 7 de outubro, onde mais de 360 pessoas foram assassinadas e cerca de 40 feitas reféns.

Desde a sua libertação, Argamani tem sido uma das vozes mais ativas na defesa do regresso dos restantes reféns.

A libertação de Or ocorreu esta segunda-feira, no âmbito da primeira fase de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que chegou a Israel pouco antes da libertação dos reféns. No total, o Hamas entregou 20 reféns israelitas ainda com vida.

Em contrapartida, Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinianos, como parte do acordo de troca.

Presos palestinianos libertados por Israel regressam a Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA
Presos palestinianos libertados por Israel regressam a Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA
Presos palestinianos libertados por Israel regressam a Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA
Presos palestinianos libertados por Israel regressam a Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA
Presos palestinianos libertados por Israel regressam a Khan Yunis, na Faixa de Gaza. Foto: Haitham Imad/EPA

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)