Namorados raptados pelo Hamas reencontram-se dois anos depois em liberdade

Segundos depois, Or é conduzido a uma sala onde o espera a namorada Argamani, de 28 anos, resgatada por forças especiais israelitas em junho de 2024, juntamente com outros três reféns. O casal abraça-se e beija-se, visivelmente emocionado.

Um vídeo divulgado pelo Governo israelita mostra Avinatan Or, de 32 anos, a abraçar e beijar os pais, enquanto a mãe, Ditza, entoa a bênção judaica shehecheyanu, tradicionalmente usada para agradecer por acontecimentos marcantes ou novas experiências.

Noa Argamani , cuja imagem desesperada nas mãos do Hamas a 7 de outubro de 2023 se tornou um dos símbolos mais marcantes do ataque, reencontrou-se esta segunda-feira com o namorado, Avinatan Or , jovem libertado esta segunda-feira após dois anos de cativeiro na Faixa de Gaza.

A imagem de Argamani a ser levada para Gaza na parte de trás de uma mota, implorando pela vida e estendendo os braços em direção ao namorado — que caminhava ao lado, também capturado — correu o mundo nas horas e dias que se seguiram ao ataque do Hamas, tornando-se num dos rostos da tragédia.

Ambos foram raptados durante o festival de música Nova, no sul de Israel, um dos principais alvos do ataque de 7 de outubro, onde mais de 360 pessoas foram assassinadas e cerca de 40 feitas reféns.

Desde a sua libertação, Argamani tem sido uma das vozes mais ativas na defesa do regresso dos restantes reféns.

A libertação de Or ocorreu esta segunda-feira, no âmbito da primeira fase de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que chegou a Israel pouco antes da libertação dos reféns. No total, o Hamas entregou 20 reféns israelitas ainda com vida.

Em contrapartida, Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinianos, como parte do acordo de troca.