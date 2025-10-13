Nobel da Literatura Svetlana Alexievich: Os ucranianos “lutam por todos nós”

Vive exilada em Berlim, na Alemanha desde 2020. Para trás deixou a Bielorrússia onde cresceu, depois de ter nascido na Ucrânia há 76 anos. A escritora Svetlana Alexievich diz que chegou o tempo de “não ficarmos calados”.

Em Óbidos, onde encheu a tenda de autores numa sessão no Festival Fólio, a autora bielorrussa falou da guerra na Ucrânia. “Os ucranianos não lutam pelo seu país, mas para que as tropas russas não cheguem à Polónia e a outros países. Lutam por todos nós”, sublinhou.

A autora de “O Fim do Homem Soviético” usou a palavra “vergonha” para classificar o “tão pouco” que se está a fazer para ajudar a Ucrânia. Lamentou que “no início da guerra a Europa e os Estados Unidos tenham perdido tempo e não tenham dado à Ucrânia mais armamento para poder dar uma resposta mais adequada. Putin não teria chegado tão longe”, rematou.

“O que temos de fazer é não ficar calados”, alertou Svetlana Alexievich este sábado. “Estamos a viver tempos muito difíceis, com a extrema-direita a ganhar cada vez mais força no mundo, mas tenho esperança de que a democracia volte” disse na conversa moderada pela jornalista Sara Figueiredo Costa.

“Os ditadores não vão conseguir vencer o tempo, porque o tempo é irreversível”, defendeu explicando que tem esperança no regresso da democracia. “As coisas horríveis começam quando as pessoas bondosas ficam caladas”, por isso defendeu o fim do silêncio.

A autora que lamentou ter deixado os seus manuscritos na Bielorrússia quando abandonou o país para encontrar exílio na Alemanha, disse estar a escrever um novo livro “sobre o mundo que estamos a viver”.

“Sou péssima em futurologia e não consegui prever que o homem vermelho ainda não morreu”, referiu a autora de obras como “Vozes de Chernobyl” ou “Rapazes de Zinco”. A Prémio Nobel da Literatura de 2015 referiu que “nos últimos cinco anos, mais de cinco milhões de bielorrussos tiveram de sair do país, e cerca de 50 mil pessoas foram julgadas e condenadas a penas entre cinco e 10 anos de prisão”.