Nobel da Literatura Svetlana Alexievich: Os ucranianos “lutam por todos nós”

13 out, 2025 - 15:07 • Maria João Costa
Vive exilada em Berlim, na Alemanha desde 2020. Para trás deixou a Bielorrússia onde cresceu, depois de ter nascido na Ucrânia há 76 anos. A escritora Svetlana Alexievich diz que chegou o tempo de “não ficarmos calados”.
Em Óbidos, onde encheu a tenda de autores numa sessão no Festival Fólio, a autora bielorrussa falou da guerra na Ucrânia. “Os ucranianos não lutam pelo seu país, mas para que as tropas russas não cheguem à Polónia e a outros países. Lutam por todos nós”, sublinhou.
A autora de “O Fim do Homem Soviético” usou a palavra “vergonha” para classificar o “tão pouco” que se está a fazer para ajudar a Ucrânia. Lamentou que “no início da guerra a Europa e os Estados Unidos tenham perdido tempo e não tenham dado à Ucrânia mais armamento para poder dar uma resposta mais adequada. Putin não teria chegado tão longe”, rematou.
“O que temos de fazer é não ficar calados”, alertou Svetlana Alexievich este sábado. “Estamos a viver tempos muito difíceis, com a extrema-direita a ganhar cada vez mais força no mundo, mas tenho esperança de que a democracia volte” disse na conversa moderada pela jornalista Sara Figueiredo Costa.
“Os ditadores não vão conseguir vencer o tempo, porque o tempo é irreversível”, defendeu explicando que tem esperança no regresso da democracia. “As coisas horríveis começam quando as pessoas bondosas ficam caladas”, por isso defendeu o fim do silêncio.
A autora que lamentou ter deixado os seus manuscritos na Bielorrússia quando abandonou o país para encontrar exílio na Alemanha, disse estar a escrever um novo livro “sobre o mundo que estamos a viver”.
“Sou péssima em futurologia e não consegui prever que o homem vermelho ainda não morreu”, referiu a autora de obras como “Vozes de Chernobyl” ou “Rapazes de Zinco”. A Prémio Nobel da Literatura de 2015 referiu que “nos últimos cinco anos, mais de cinco milhões de bielorrussos tiveram de sair do país, e cerca de 50 mil pessoas foram julgadas e condenadas a penas entre cinco e 10 anos de prisão”.
Sobre o seu país, a autora explicou que, entre pessoas da sua geração, ninguém pensava que a guerra ia voltar. “É um erro nosso, que não conseguimos prever”, assumiu. “Mas não somos só nós que somos românticos. Noutros países, aconteceu a mesma coisa. Agora, não podemos abrir um jornal ou um computador sem ver notícias sobre a III Guerra Mundial, que não sabemos se já começou, ou se estamos nela.”
Svetlana, que fala da “dor” de todos os “bielorussos que vivem exilados”, deu como exemplo um “ativista bielorrusso que já não vive no país e que, simplesmente, fica na fronteira a cheirar e a olhar” o seu país à distância.
Ao público do Fólio, a autora disse estar a escrever o livro que poderá ter o título “O Fim do Homem Vermelho”, uma expressão que remete para o colapso da União Soviética, em que retrata o medo que se vive desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.
Alexievich disse: “Pensávamos que nos íamos livrar dos comunistas, mas depois percebemos que a liberdade é um caminho muito longo”. Apesar de o exército bielorrusso não estar em guerra, a escritora considerou que no seu país estão a preparar a população para esse cenário.
“O país está cheio de tropas, aviões e soldados russos feridos nos hospitais”, revelou. “É uma vergonha que façamos tão pouco para ajudar a Ucrânia, mas somos um país ocupado”, justificou