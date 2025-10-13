Parlamento Europeu aprova malas de cabine e mantém compensações por atrasos

Em oposição ao Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu (PE) recomendou esta segunda-feira a manutenção do direito a compensação de passageiros por atrasos de voos de mais de três horas e a possibilidade de levarem sempre uma mala de cabine.



O PE vai assim contra a intenção do Conselho da União Europeia, composto por representações diplomáticas de cada Estado-membro, que queria aumentar o período de compensação para atrasos de mais de seis horas.

Os eurodeputados acabaram por aprovar, em reunião da Comissão de Transportes e Turismo do PE, a manutenção do direito a compensação dos passageiros por atrasos de voos de mais de três horas ou cancelamentos, com 34 votos favoráveis e duas abstenções.

"Os europarlamentares da Comissão de Transportes estão resolutos nas regras atuais”, explicam em comunicado. “Querem manter os direitos dos passageiros a serem reembolsados ou reencaminhados, e a pedirem compensação se houver um atraso num voo de mais de três horas ou cancelado, ou se lhes for negado o embarque", acrescenta a nota.

A distância do voo só interessaria para o valor final da compensação, defendem os eurodeputados.

Para agilizar e harmonizar os procedimentos, sugerem a criação de um formulário comum para pedidos de compensação.

Os eurodeputados querem ainda garantir que os passageiros podem viajar com bagagem na cabine, para isso aprovaram a possibilidade de cada pessoa levar um artigo pessoal e uma mala de cabine com as dimensões habituais.

É a resposta às companhias de aviação, que têm debatido a restrição de bagagem. A Ryanair, por exemplo, apenas permite uma mochila ou um artigo pessoal.

O relator da Comissão do Partido Popular Europeu, Andrey Navanov, diz que o PE "está preparado para lutar pelos passageiros europeus" e as posições que defendem estão consubstanciadas pelo Tribunal de Justiça da UE.

"Por detrás de cada atraso ou cancelamentos, há pessoas reais, aniversários perdidos, funerais, casamentos e entrevistas de emprego. Não vamos permitir que os cidadãos sejam deixados para trás", garante.